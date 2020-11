6996 nieuwe coronabesmettingen, 650 minder dan gisteren

Op de intensive care werden 35 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 15 nieuwe opnames minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2512 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2572), van wie 607 op de IC (gisteren: 612). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen. Gisteren was dat ook al zo, maar de ziekenhuisbezetting is nog steeds hoger dan een halve week geleden.

87 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 87 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 106 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 73 doden per dag, tegen 49 doden per dag een week eerder.

Twee maanden geleden waren er nog gemiddeld 3 per dag. Gisteren en eergisteren kwam het aantal doden voor het eerst tijdens de tweede golf weer boven de 100.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 513. Ook in Amsterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 367 en 281.