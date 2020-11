'Ophef over cartoon is pas ontstaan na de dood van die Franse leraar'

Leerlingen op het Emmauscollege in Rotterdam reageren verdeeld op het nieuws dat een van hun leraren ondergedoken is omdat hij op internet is bedreigd. Volgens de een was de leraar Nederlands oké, een ander verwacht excuses, want "sommige islamitische kinderen zijn boos".

Steen des aanstoots is een cartoon van tekenaar Joep Bertrams, waarop iemand met een Charlie Hebdo-shirt is onthoofd door een jihadist. Toch steekt hij nog zijn tong uit naar zijn verbaasde moordenaar. De cartoon hing al vijf jaar in het klaslokaal van de leraar, zonder problemen.

Tot een leerling er een foto van maakte en die op Instagram plaatste, waarna een verbale afrekening begon. De bedreigingen werden zo hevig dat de leraar is ondergedoken en de school aangifte heeft gedaan.

Impact moeilijk te peilen

Op het Emmauscollege in Rotterdam is het toetsweek, dan zijn er geen lessen. Dat maakt het lastig om over de ondergedoken leraar te praten. De impact van de gebeurtenissen is dan ook moeilijk te peilen.

"Het is een goede leraar", zegt een leerling, die de actie om van de cartoon een foto op internet te zetten niet kan waarderen. "Je neemt de leraar dan toch een soort van in de zeik", zegt hij. Hij merkt dat de sfeer op school iets anders is, maar dat kan ook door de toetsweek komen.

Volgens hem is de ophef pas ontstaan toen de Franse leraar Samuel Paty werd vermoord nadat hij nadat hij cartoons met daarop de profeet Mohamed had behandeld in de klas. Moslims vinden dat je de profeet niet mag afbeelden. "Dat komt dan nu na vijf jaar naar buiten, nu die Franse leraar is vermoord, en wordt er een groot probleem van gemaakt."

Willekeurige jihadist

Het zou volgens deze jongen goed zijn als er op scholen, ook al op de basisschool, meer gesproken zou worden over wat je wel en niet mag zeggen. Een andere leerling is negatiever. "Er zijn veel islamitische kinderen op de school en die zijn gekwetst." Zelf heeft hij er niet zo'n last van, maar hij is wel teleurgesteld over de school.

De politie is een onderzoek begonnen naar de afzenders van de bedreigingen op sociale media. Daarover worden geen mededelingen gedaan, maar een woordvoerder laat weten dat de zaak serieus en zorgvuldig wordt opgepakt en dat dat tijd kost.