Waarschuwingen in Tweede Kamer: tweede golf nu even groot als eerste

De tweede golf is nu ongeveer net zo groot als de eerste, waarschuwde Jaap van Dissel woensdagochtend in de Tweede Kamer. De huidige piek gaat waarschijnlijk echter langer duren dan tijdens de eerste golf, zei hij tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Hij baseert zich op een schatting van het aantal besmettelijke personen; in de ziekenhuizen is de piek van de eerste golf nog niet bereikt.

Wel loopt de druk in de ziekenhuizen op, en dat zal nog wel even zo blijven. Met de huidige maatregelen duurt het tot 20 december tot het aantal IC-opnames weer onder de 10 per dag is gezakt, zei Van Dissel. Dat is bovendien alleen zo als de maatregelen effectief blijken. Het duurt dan nog tot half januari tot het aantal IC-opnames tot onder de 3 per dag is gedaald.

Minder reguliere zorg

Dat gaat ook ten koste van de reguliere zorg, die de komende maanden verder zal teruglopen, waarschuwde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Die verdringing is er nu ook al: in september en oktober werden er zo'n 1150 patiënten minder opgenomen op de IC dan gebruikelijk. Voor sommige geplande ingrepen is zorg op de intensive care vereist, maar die konden dus niet altijd doorgaan.

Specifiek in de verpleeghuizen is de situatie ook zorgelijk, denkt Van Dissel. Een kwart van de verpleeghuizen kampt met minimaal één besmetting. Het totaal aantal besmette verpleeghuisbewoners nadert het aantal in maart. In verpleeghuizen is de kans op verdere verspreiding veel groter dan in het ziekenhuis, terwijl er veel ouderen wonen die relatief veel risico lopen op een ernstig ziekteverloop.

Extra maatregelen in de regio

Om het 'gevoel van urgentie' terug te krijgen, zou het kabinet nog kunnen denken aan extra maatregelen, aldus Van Dissel. Dat kwam hem op kritiek van de PVV te staan. "Moeten we zo'n harde maatregel invoeren, die zo ingrijpt in het persoonlijk leven van burgers, voor een gevoel van urgentie?", vroeg PVV-Kamerlid Fleur Agema zich af.

Na afloop van het gesprek in de Tweede Kamer betoonde Ernst Kuipers zich een groot voorstander van extra regionale maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Het kabinet overweegt zulke maatregelen in regio's waar de cijfers niet genoeg dalen. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei vanmorgen daar juist weinig in te zien, omdat aanvullende maatregelen in regio's volgens hem niet duidelijk zijn voor burgers.

De verschillen tussen regio's zijn groot. In bijvoorbeeld Groningen gaat het relatief goed, terwijl het in Midden- en West-Brabant en in Rotterdam-Rijnmond niet veel beter gaat met de besmettingscijfers. In die gebieden is niet of nauwelijks sprake van een afname. In Amsterdam gaat het iets beter, hoewel de aantallen besmettingen daar nog steeds hoog zijn.