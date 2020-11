Politie: verband tussen beschieting advocaat en schietpartij sportschool Losser

Er is een verband tussen de liquidatiepoging op de Enschedese advocaat Philippe Schol en de beschieting van een sportschool in Losser. Dat maakte de politie vanavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Schol werd 6 november vorig jaar neerschoten op straat bij zijn huis in de Duitse grensplaats Gronau. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Meteen na de beschieting werd de link gelegd met het onderzoek van Schol naar de achtergronden van het faillissement van de sportschool Olympic Gym.

Nu blijkt dat de beschieting van de sportschool in Losser, op 2 oktober 2019, verband houdt met de liquidatiepoging, schrijft RTV Oost. Volgens de politie zou dat blijken uit uitvoerig forensisch onderzoek.

'Auto's mogelijk nog in gebruik'

Bij de beschieting van de sportschool in Losser stapte de schutter uit een zwarte BMW met een Nederlands kenteken. De BMW wordt gelinkt aan de grijze Volkswagen Polo die een maand later wordt gebruikt bij de beschieting in Gronau.

De politie vindt het opvallend dat beide auto's nergens uitgebrand zijn teruggevonden, want dat gebeurt vaak bij dit soort incidenten. Mogelijk zijn de auto's dus nog in gebruik.

De politie is op zoek naar de daders en de twee auto's. Met het tonen van nieuwe beelden hoopt de politie dat de zaak alsnog kan worden opgelost. De beloning van 17.500 euro is nog altijd beschikbaar.