Veenendaler moet cel in om jarenlang misbruik van dochter

De rechtbank heeft een 61-jarige man uit Veenendaal veroordeeld tot bijna drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor jarenlang misbruik van zijn dochter. Hij begon daarmee toen zij 5 jaar was en het misbruik hield vijf jaar aan.

Het slachtoffer verklaarde tussen 2014 en 2017 bij zowel haar therapeut als bij de politie over het misbruik. Ze zei dat ze in 2002, toen ze in groep 2 of 3 zat, voor het eerst door haar vader werd misbruikt. Haar moeder draaide toen veel avond- en nachtdiensten en zodra haar zusje op bed lag, was ze alleen met haar vader.

Uit de verklaringen blijkt dat de man haar aanraakte en vroeg seksuele handelingen te verrichten, op de bank en onder douche. Ook moest ze samen met haar vader porno kijken. Het misbruik stopte pas in 2007, toen de moeder stopte met avond- en nachtdiensten.

Levenslang therapie

De Veenendaler heeft een aantal ontuchtige handelingen bekend. De man heeft volgens de rechter "alleen maar oog gehad voor bevrediging van zijn eigen lustgevoelens, zonder zich te bekommeren om de schade die hij daarmee bij zijn dochter aanrichtte". Het slachtoffer heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen en zal daardoor de rest van haar leven therapie moeten krijgen.

De man werd in 1990 al eens veroordeeld voor aanranding en kreeg toen een voorwaardelijke celstraf en een boete. Bij hem is door een psycholoog een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, waardoor hij het misbruik bagatelliseert en niet stil lijkt te staan bij de gevolgen van zijn handelen. De man moet daarom ook worden behandeld.