Bezoekers oog in oog met ontsnapte chimpansees: 'Mijn dochter begon te gillen'

"We waren echt net binnen en hoorden heel harde apengeluiden. Dus we dachten, die krijgen vast net te eten", zegt een bezoekster tegen RTV Utrecht. "Maar toen kwamen er mensen op ons afrennen die riepen dat er apen aankwamen. Dan raak je al een beetje in paniek."

De vrouw en haar dochter verschansten zich tijdelijk op een glijbaan. "Toen zag ik de aap lopen. Hij kwam op ons af en mijn dochter begon te gillen." Op een gegeven moment liep de chimpansee weg en vluchtten de twee naar een veilige plek in een olifantenverblijf. "Daar hebben we zeker een uur binnen gezeten."

Ook een andere bezoeker schuilde in het olifantenverblijf. "Ik zag de apen en ik dacht: rennen!" Er heerste volgens haar geen paniek, maar de verzorgers waren wel wat zenuwachtig. "Dat is natuurlijk niet gek. Het is ook een spannende situatie. Dit gebeurt niet elke week. Dus je weet niet wat er gebeurt."

Hok was niet goed dicht

De dieren ontsnapten rond 10.30 uur uit hun verblijf. Ze konden ontsnappen omdat een verzorger het onderkomen niet goed had afgesloten.

DierenPark Amersfoort schrijft in een verklaring dat meteen nadat de ontsnapping was geconstateerd het protocol 'Dier Ontsnapt' in gang is gezet. "Dit betekent onder andere dat bezoekers en medewerkers in veiligheid worden gebracht en dat het ontsnapte dier wordt opgespoord." Uiteindelijk zijn de dieren doodgeschoten, omdat ze imponerend gedrag vertoonden.

Levensgevaarlijk

Volgens gedragsbioloog Godelieve Kranendonk van Stichting AAP hebben de dierenverzorgers de juiste keus gemaakt. "Chimpansees zijn in potentie levensgevaarlijk. Zeker als ze agressief gedrag vertonen. Geen risico nemen en de dieren doodschieten is dan het beste."

Kranendonk stelt dat het simpelweg verdoven van de dieren geen optie was. "In films zie je dat een aap wordt neergeschoten met een verdovingspijltje en dat het dier meteen wegzakt. In het echte leven kan dat wel een halfuur duren, of werkt het verdovingsmiddel helemaal niet doordat het dier vol adrenaline zit." Bovendien kan de aanval en de pijn die een pijltje teweegbrengt de dieren nog agressiever maken.