Deel toeslagengedupeerden krijgt 750 euro voor de feestdagen

Zo'n 9000 ouders uit de toeslagenaffaire krijgen voor de feestdagen een tegemoetkoming van 750 euro. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer. Het gaat om ouders die zich voor 1 november hebben gemeld omdat ze vinden dat ze gedupeerd zijn door de Belastingdienst.

De compensatie van ouders die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde fraudejacht gaat langzaam. Daardoor weten veel ouders nog niet of ze in aanmerking komen en hoeveel ze krijgen.

De 750 euro komt bovenop eventuele compensatie of herstelbetalingen, schrijft Van Huffelen. "Wij geven deze tegemoetkoming omdat we het uiterst vervelend vinden dat ouders lang moeten wachten op een beoordeling, zeker in het licht van de verwachting dat zij al sneller geholpen zouden worden."

Triest

De SP had in een motie gevraagd om een tegemoetkoming voor de feestdagen. "Mooi. Het kabinet neemt toch ons voorstel over om de ouders van de toeslagenaffaire een kerstuitkering te geven", reageert SP-leider Marijnissen. "Een tegemoetkoming voor het schandalig lange wachten op compensatie. Triest dat het nodig is, nu snel volledige compensatie voor alle ouders."

In totaal komen zo'n 30.000 mensen in aanmerking voor compensatie. Ze zijn door de Belastingdienst ten onrechte van fraude beschuldigd en sommigen moesten zoveel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen.