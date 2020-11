Quote 500: rijksten kregen er ruim 6 miljard bij, ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis zijn de 500 rijkste Nederlanders gezamenlijk een stuk rijker dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Quote 500-lijst van zaken- en geldmagazine Quote.

"Hoewel de economie dit jaar gigantisch krimpt, kunnen de vaderlandse rijken de rechtse directe van het coronavirus vooralsnog ontwijken", aldus de redactie van het blad.

De 500 rijksten hebben samen een vermogen van 186 miljard euro en dat is ruim 6 miljard meer dan ze vorig jaar hadden. Het is wel de kleinste vermogensstijging sinds de kredietcrisis uitbrak. En het aantal gekrompen vermogens op de lijst is twee keer zo groot als vorig jaar.

38 miljardairs

Nederland heeft nu 38 miljardairs, vijf meer dan in 2019. Drie mensen achter betaalverwerker Adyen mogen zich nu miljardair noemen volgens Quote. En dat geldt ook voor de vastgoedondernemers Harry Hilders en Frank Zweegers.

De rijkste Nederlander is nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken, grootaandeelhouder van het bierconcern. Ze heeft een vermogen van 12,1 miljard euro. Dat is wel bijna 15 procent minder dan vorig jaar, doordat het aandeel Heineken een stuk minder waard werd.