Franse regering wil verbod op Turks-nationalistische beweging Grijze Wolven

De Franse regering wil een verbod instellen op de Turks-nationalistische organisatie Grijze Wolven. Volgens minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken is de beweging "een bijzonder agressieve groep". Hij kondigt aan de organisatie morgen in de ministerraad te ontbinden.

De afgelopen dagen vonden in Frankrijk verschillende incidenten plaats die gelinkt worden aan de Turkse groepering. Zo werd in Lyon een monument ter nagedachtenis aan de Armeense genocide beklad. Op een snelweg ten zuiden van die stad gingen Franse Turken en Armeniërs vorige week met elkaar op de vuist.

De Grijze Wolven is gelieerd aan de Turkse rechts-nationalistische partij MHP. In het buitenland heeft de organisatie verschillende afdelingen, waarvan de omvang niet geheel duidelijk is. In 2016 liepen aanhangers van de Grijze Wolven mee in een demonstratie in Rotterdam tegen de couppoging in Turkije.

In het verleden vochten sympathisanten van de groepering mee met het Azerbeidzjaanse leger in de oorlog in Nagorno-Karabach. Als gevolg van het opleven van dat conflict zijn in meerdere Franse steden de afgelopen tijd Turkse nationalisten de straat op gegaan, waarbij anti-Armeense teksten werden gezongen.

Onder meer het Armeens consulaat in Lyon werd beklad met de initialen van de Turkse president Erdogan: