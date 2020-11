Autistische man verdacht van plannen aanslag tijdens Gay Pride

De politie verdenkt een man van het beramen van een aanslag op de Canal Parade in Amsterdam. De 31-jarige Tahsin E. is begin augustus aangehouden, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de arrestatie toen niet bekendgemaakt.

Vrijdag moet de man uit Amsterdam voor de rechter verschijnen. Hij zit nog altijd vast.

E. zou tussen juni en augustus dit jaar bezig zijn geweest met het voorbereiden van de aanslag, waarbij hij zei automatische wapens of explosieven te willen gebruiken. Hij zou zijn geïnspireerd door terreurgroepen als IS.

AK47 nodig

De man vroeg op Twitter of iemand een AK47 te koop had, omdat hij die "nodig had voor de Gay Pride-parade". Overigens ging de botenparade in Amsterdam dit jaar vanwege de coronacrisis niet door.

Via chatapp Discord zou Tahsin E. hebben gezegd dat hij bezig was met het maken van bommen. Daarnaast uitte hij op sociale media dreigementen naar de politie en joden. Hij probeerde ook online een luchtbuks te kopen, wat niet lukte.

Autistisch

Het Openbaar Ministerie wil inhoudelijk nog niet ingaan op de zaak, maar wijst er wel op dat er tijdens de zitting vrijdag speciale aandacht zal zijn voor "de persoon van de verdachte".

Volgens zijn advocaat Inge Raterman gaat het om iemand in een project voor begeleid wonen met een autistische stoornis en een fascinatie voor wapens en oorlog. De raadsvrouw zegt dat haar cliënt helemaal geen concreet plan had om een aanslag te plegen en daarvoor ook geen spullen in huis had.

De dreigementen die hij uitte, hebben volgens Raterman alles te maken met zijn stoornis. Onderzoek of hij echt geradicaliseerd is, loopt nog. De man zit nu niet vast op een terroristenafdeling, maar op een psychiatrische afdeling van de gevangenis.

Tahsin E. werd kort geleden al veroordeeld voor het maken van een ontstekingsmechanisme. Hij kreeg daarvoor vier maanden cel. Ook dat vergrijp komt voort uit zijn autistische stoornis en wapenfascinatie, aldus zijn advocaat.