'Vincent van Gogh kreeg psychoses toen hij abrupt stopte met alcohol'

Sinds de dood van Van Gogh worden veel verschillende theorieën geopperd over de ziektes waaraan hij leed. In de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het International Journal of Bipolar Disorders, ontkrachten de onderzoekers er een aantal. Zo ligt het niet voor de hand dat hij schizofreen was en sluiten ze uit dat hij leed aan een zeldzame stofwisselingsziekte of een gasvergiftiging door koolstofmonoxide uit lampen. Onduidelijk blijft of Van Gogh leed aan epilepsie.

Ook houden de wetenschappers wat betreft de andere ziektes een slag om de arm. "We hebben de patiënt niet zelf kunnen interviewen, wat maakt dat iedere conclusie met voorzichtigheid gesteld moet worden", zegt emeritus hoogleraar psychiatrie Willem Nolen. Van Gogh schreef zijn brieven bijvoorbeeld aan bekenden om hen gerust te stellen of om wat voor elkaar te krijgen. "Het kan daarom zijn dat hij bepaalde zaken afzwakte of juist aandikte", aldus de onderzoeksleider.