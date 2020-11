Scholen herdenken Samuel Paty, 'grootste emotie is misschien alweer afgevlakt'

Daarnaast is het er in de afgelopen week in veel lessen al over gegaan, zegt docent maatschappijleer in Amersfoort Rob Molenkamp. "Wat daarbij opviel is dat een groot deel van de leerlingen niet eens op de hoogte was dat dit was gebeurd. Ze volgen het nieuws niet."

Daarom bestond de les voornamelijk uit uitleggen, aldus Molenkamp, niet uit discussie: "Leerlingen vroegen: 'Wie is Charlie Hebdo?' Ik zei: 'Nee, de vraag is: wát is Charlie Hebdo?' En ik legde uit waarom het maken van een tekening kon leiden tot een moord. Dat konden veel leerlingen niet begrijpen." De school waarop Molenkamp lesgeeft, heeft vooral leerlingen zonder migratieachtergrond.

Aula

Marcel Mooijman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM), vreest dat het onderwerp op veel scholen toch al wat naar de achtergrond is verschoven. "In delen van het land zat er week herfstvakantie tussen, voordat de moord op scholen besproken kon worden. Misschien dat de grootste ophef en emotie alweer is afgevlakt."

Daarnaast was het redelijk kort dag na de oproep van de ministers op vrijdag om op maandag al een programma te hebben, vindt Mooijman. "Ik hoor wel op scholen dat er interne mails worden verstuurd en docenten maatschappijleer er aandacht aan besteden. Het is een sympathiek initiatief, maar wat ook meespeelt is dat het door de coronamaatregelen moeilijk is om iets te organiseren. Normaal zou een directeur bijvoorbeeld alle leerlingen bijeen roepen in de aula, maar dat kan nu niet."