Berging Duits WO II-vliegtuig Dalfsen van start, ook piloot gezocht

In de gemeente Dalfsen wordt vandaag een begin gemaakt met de berging van een Duits oorlogsvliegtuig, dat in 1944 neerstortte. De kans bestaat dat daarbij de stoffelijke resten van de piloot van de Messerschmitt Bf109 worden gevonden.

Het toestel stortte op 30 januari 1944 neer bij buurtschap Millingen. Rond die tijd waren er hevige luchtaanvallen tussen geallieerden en Duitsers aan de oostgrens van Nederland. Er sneuvelden acht Duitse vliegers, van wie er nog vier zijn vermist.

In Nederland liggen nog zo'n dertig tot vijftig vliegtuigwrakken uit de oorlog met waarschijnlijk stoffelijke resten aan boord. Om die te bergen is vorig jaar het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken van start gegaan. Doel is nabestaanden zekerheid te geven over het lot van nu nog vermiste vliegers.

Eerste Duitse wrak

Het vliegtuig in Millingen is het eerste Duitse wrak dat binnen dit programma wordt geborgen. Eerder zijn al wel enkele geallieerde toestellen met menselijke resten geborgen.

Burgemeester Van Lente van Dalfsen noemt het tegenover RTV Oost een bijzondere operatie. Niet alleen omdat het om een Duits wrak gaat, maar ook omdat een aantal oudere inwoners het vliegtuig destijds heeft zien neerkomen. De opgravingen nemen naar verwachting een tot twee weken in beslag.