Podcast De Dag: de Trump-jaren (deel 1), wat heeft hij bereikt?

Amerika-correspondent Arjen van der Horst blikt voor podcast De Dag in een tweeluik terug op de Trump-jaren die achter ons liggen. In het eerste deel, vandaag, kijkt hij naar wat Trump de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Welke verkiezingsbeloftes heeft hij waargemaakt en welke niet? Wat is zijn belangrijkste politieke nalatenschap?

Morgen, in deel twee, een blik op de momenten waarop de president het moeilijk had: de vele protesten, het Mueller-onderzoek, de afzettingsprocedure. Wat heeft die tegenwind voor Trump betekend? Vindt hij het eigenlijk wel leuk om president te zijn?

De balans maken de Amerikanen zelf op - als ze morgen naar de stembus gaan.