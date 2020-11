Werkgevers worstelen met 'coronaverzuim' door verkoudheid en CoronaMelder

Bedrijven worstelen met het feit dat de overheid medewerkers adviseert om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of na een melding van de CoronaMelder-app, zien werkgeversorganisaties AWVN en VNO-NCW. Dit kan leiden tot problemen in de roosters en extra kosten voor de werkgever.

De AWVN herkent deze ontwikkeling, waar ook Nu.nl over schrijft. Woordvoerder Jannes van der Velden kan geen aantallen noemen, maar zegt dat de problemen steeds groter worden. "We horen dit van onze adviseurs die bij bedrijven over de vloer komen."

Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben half oktober al hun zorgen geuit over het gebruik van de corona-app tegenover Nieuwsuur.

'Best een puzzel'

Volgens Van der Velden speelt het probleem in diverse sectoren, zoals de procesindustrie. "Denk aan bedrijven waar in ploegendienst wordt gedraaid, daar kan het proces niet zomaar worden stilgelegd. Dat is best een puzzel."

Woordvoerder Mieke Ripken van VNO-NCW benadrukt dat de organisatie dit probleem al langer aankaart. "We waarschuwden hier ook voor toen vakantiegangers terugkwamen uit oranje gebieden. Nu zien we het gebeuren met lichte verkoudheidsklachten, die mensen in de herfst en winter vaker hebben en daar komt de CoronaMelder-app nog bij."

Ripken wijst erop dat VNO-NCW heeft gevraagd om compensatie van loondoorbetaling als iemand thuiszit. De werkgeversorganisatie heeft toen van het kabinet te horen gekregen dat dit moeilijk is uit te voeren.

Meldingen corona-app

Trouw meldde vanochtend op basis van een rondgang langs onder meer vakbonden CNV en FNV dat werkgevers hun werknemers vragen om de CoronaMelder-app niet te installeren.

Desgevraagd zegt CNV dat het gaat om "tientallen meldingen" sinds de app op 10 oktober werd gelanceerd. De vakbond vermoedt dat het daadwerkelijke aantal mensen dat hiermee te maken heeft hoger ligt. FNV zegt een paar meldingen per week te ontvangen, maar heeft juist niet de indruk dat het op grote schaal speelt.

AWVN-woordvoerder Van der Velden zegt niet bekend te zijn met een dergelijk verzoek vanuit werkgevers aan personeel. "Dat is ook niet iets wat wij aan onze leden zullen adviseren. Wij willen het kabinetsbeleid niet hinderen." Ook VNO-NCW herkent dit niet.