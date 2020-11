Piloten: we staan open voor loonmatiging voor vijf jaar

Piloten van KLM zijn best bereid te praten over loonmatiging voor de komende vijf jaar. Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), heeft dat gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Vrijdag werd duidelijk dat het ministerie van Financiën vindt dat de afspraken die KLM begin vorige maand met de vakbonden heeft gemaakt niet ver genoeg gaan. In die deal bereikten de vliegmaatschappij en alle vakbonden samen overeenstemming over bezuinigingen tot in 2022. Het ministerie wil dat personeel drie jaar langer loon inlevert, dus gedurende de hele periode dat het bedrijf steun ontvangt van de overheid.

Een deel van die steun heeft KLM al ontvangen, maar om de rest van de 3,4 miljard aan leningen en garanties te krijgen moest er zaterdagmiddag alsnog een akkoord liggen over langere bezuinigingen. Dat is niet gelukt.

'We tekenen geen blanco cheque'

Schmid: "We hadden op 1 oktober een akkoord tussen KLM en de vakbonden, voor bezuinigingen voor twee jaar gemiddeld. Maar vrijdag werd gevraagd om te tekenen voor de 'term sheet' tussen de overheid en KLM. Dat is een contract waarvan de looptijd onduidelijk is en de inhoud geheim. Daarmee werd gevraagd aan de vakbonden om te tekenen voor een blanco cheque."

De voorzitter van de pilotenbond zegt dat de voorgestelde vijf jaar aan bezuinigingen wat hem betreft niet het probleem zijn. Hij zegt dat hij nog niet tekent omdat hij wil weten wat er precies is afgesproken tussen KLM en het ministerie. "Loonmatiging voor vijf jaar, zoiets zou prima af te spreken zijn. Dat is alleen iets heel anders dan tekenen voor een contract dat wij niet kennen voor onbepaalde tijd."

KLM was nog niet bereikbaar voor een reactie. Het ministerie van Financiën liet gisteren al weten dat het niet direct met de vakbonden spreekt. "De bal ligt bij de KLM en de bonden. Het kabinet heeft met de directie van KLM afspraken gemaakt en voert daar het gesprek mee."