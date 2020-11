Warmterecord 2 november vannacht al gesneuveld

Het was op 2 november in De Bilt nog nooit zo warm als afgelopen nacht. Het werd er vannacht 18,5 graden en dat is ruim een graad warmer dan het vorige record uit 2014, toen het op 2 november 17,4 graden werd.

Slechts twee keer eerder was het warmer in november. Op 3 november 2005 werd het 18,7 graden en op 6 november 2018 werd in De Bilt 19,0 graden gemeten. Met 18,5 graden zijn 1 november 2014 en 7 november 2015 geëvenaard, zegt Weerplaza.

Voor een landelijk datumrecord moet het vandaag ergens in ons land warmer worden dan 20,3 graden. Dat record uit 1984 staat nog op naam van Maastricht.

Van een officieel record is vandaag overigens geen sprake. Daarvoor wordt niet de maximum-, maar de minimumtemperatuur over een etmaal gehanteerd. En volgens Weerplaza gaat het later vandaag op veel plaatsen een stuk minder warm worden dan afgelopen nacht.