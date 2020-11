Wereldkampioen handbiken legt Pieterpad in twee dagen af en haalt 4000 euro op

Vooraf hoopte De Vries onderweg ook nog een beetje om zich heen te kunnen kijken. "Ik heb inderdaad aan sightseeing gedaan, maar zeker niet zoals toeristen." Het laatste gedeelte van de tocht kon hij zich nog op een ding focussen: doorgaan. "Ik realiseerde tijdens de laatste klim: ik ben gisteren nog in Groningen gestart. Dit zijn echt heel veel kilometers."

De Vries raakt in 1997 zijn linkeronderbeen en -knie kwijt toen hij verkeerd neerkwam met trampolinespringen. Hij had als springer net zijn debuut gemaakt in de A-klasse. Via de roeisport kwam hij uiteindelijk terecht bij handbiken. Hij werd daarin drievoudig wereldkampioen, onder meer tijdens een wegwedstrijd in Zuid-Afrika.