Dragan loopt dagelijks een halve marathon om al het corona-afval op te halen

De hoeveelheid afval van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is door het coronavirus met 500 procent toegenomen. Artsen en verpleegkundigen op de corona-afdeling moeten zich meerdere keren per dag verkleden. Om het afval dat dit oplevert weg te brengen, lopen facilitaire medewerkers dagelijks kilometers extra om alle afvalemmers op te halen.

De gebruikte mondmaskers en schorten worden apart opgeslagen in gesealde emmers. Volle afvalemmers worden naar een zeecontainer gebracht, die vervolgens weer naar een afvalverwerker in Dordrecht gaat. Daar worden de emmers vergast en verbrand.

"Het afval is mogelijk besmettelijk, we willen niet dat een andere partij er nog mee in aanraking komt. Dat kan gevaarlijk zijn", legt milieucoördinator van het ziekenhuis Monica Vriendts uit aan Rijnmond.

Het afval krijgt een speciale deksel. "Die gaat er nooit meer af. Hij moet ook op een speciale manier worden vastgeklikt. Stel dat dit vat terechtkomt in een ongeluk, dan nog blijft de deksel erop zitten."

Meer dan 100 bakken per dag

Dragan Dubajic en zijn collega's komen nu vaker langs bij het ziekenhuis om het het afval op te halen en om nieuwe emmers neer te zetten. Op de stappentellers is te zien dat hij en zijn collega's nu dagelijks zo'n 22 kilometer lopen, iets meer dan een halve marathon.

"Normaal zijn het zo'n 25 bakken per dag. Nu zijn het er dagelijks meer dan 100", vertelt Dubajic. "Daarom komen we hier ook vaker langs, zo'n drie of vier keer per dag. Als je maar een keer per dag langs zou komen dan is het hier bomvol."

De werklast is daarmee gestegen, maar Dubajic doet het graag. "Je weet waarvoor je het doet. We doen extra werk graag voor ons zorgpersoneel."