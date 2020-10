Filipijnen maakt zich op voor superorkaan Goni

Op de Filipijnen zijn bijna een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de komst van Goni, een orkaan van de zwaarste categorie en 's werelds zwaarste orkaan van dit jaar.

Een belangrijke zorg is nu hoe te voorkomen dat het virus zich in evacuatiecentra verspreidt. "We hebben het al moeilijk genoeg met corona, dan komt deze ramp er ook nog bij", zei een adviseur van president Duterte.

Goni komt morgen aan land, waarschijnlijk op het zuidelijk deel van het hoofdeiland Luzon. Dat gaat gepaard met zware regenval, ook in de hoofdstad Manila. Zo'n duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd, zijn naar ziekenhuizen en hotels overgebracht.

Goni trekt over het deel van de Filipijnen waar vorige week de orkaan Molave passeerde. 22 mensen kwamen om.

Windstoten van 360 k/u

Tot de zwaarste categorie behoren orkanen met windsnelheden vanaf 252 kilometer per uur. Bij Goni zijn snelheden van meer dan 285 kilometer per uur gemeten. Dat gaat gepaard met windstoten van rond de 360 kilometer per uur.

De Filipijnen werden in 2013 voor het laatst door een orkaan van dit formaat getroffen. De orkaan Hayan kostte toen aan 6300 mensen het leven. Meer dan vier miljoen mensen raakten dakloos.

Op een Nationale Actiedag van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) werd meer dan 25 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers.