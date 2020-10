'Rotterdam zat tot over zijn oren in de slavernij'

Eén op de acht Rotterdammers heeft tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders. Dat is meer dan welke stad in Nederland ook. Toch waren er geen boeken volledig gewijd aan het koloniale verleden en slavernijverleden van Rotterdam. Tot vandaag. Twee jaar lang werd er onderzoek gedaan met drie boeken als resultaat. Vandaag zijn die overhandigd aan burgemeester Aboutaleb en wordt duidelijk dat Rotterdam tot over zijn oren in de slavernij zat.

Het onderzoek naar het koloniale verleden van de stad is een initiatief van voormalig PvdA-raadslid Peggy Wijntuin, een Rotterdamse met Surinaamse wortels. Met een motie riep zij drie jaar geleden op om het koloniale verleden van de stad eens grondig uit te zoeken.

"Ik ben een van de initiatiefnemers van het slavernijmonument in Rotterdam. Toen ik daarmee bezig was vroegen mensen me waarom dat monument er moest komen. Het bleek dat er een gebrek aan kennis was over het slavernijverleden in Rotterdam dus het was zaak dat die kennis er kwam."

Uniek

Het onderzoek is veel breder geworden dan alleen het slavernijverleden. Dat maakt het volgens de onderzoekers uniek in Europa. "Er is geen stad in Europa die zo'n breed onderzoek heeft willen financieren. Rotterdam heeft echt een hoge norm gesteld", zegt Gert Oostindie, de directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, die het onderzoek leidde.

Naast literatuuronderzoek is ook archief- en veldonderzoek gedaan. Met drie boeken als resultaat: een bundel artikelen over de koloniale geschiedenis van de stad, een boek over het slavernijverleden van Rotterdam en een bundel met reflecties op de erfenissen van deze geschiedenis.

Rotterdam komt er niet goed vanaf. De boeken laten zien dat bestuurders en ondernemers eeuwenlang nauw betrokken waren bij slavernij en kolonialisme. De handelselite had nauwe banden met het stadsbestuur en de koloniale belangen werden stevig behartigd in het stedelijke beleid.