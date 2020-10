Bond-acteur Sean Connery, van melkboer tot superspion en 'sexiest man alive'

Zijn laatste filmrol speelde hij in The League of Extraordinary Gentlemen (2003). Even daarvoor had hij de rol van Gandalf in The Lord of the Rings afgeslagen omdat hij naar eigen zeggen niks begreep van Tolkiens trilogie.

In 2006 kondigde hij aan met pensioen te gaan. Hij was gedesillusioneerd geraakt door "de idioten die tegenwoordig films maken" en alle heisa die bij het draaien van films komt kijken.

Hoewel hij sindsdien niet meer op het witte doek verscheen, was hij af en toe nog wel stemacteur. Zo was hij bijvoorbeeld nog eenmaal als James Bond te horen in het computerspel From Russia With Love.

Helikopterplatform

Na zijn pensionering werkte hij aan een autobiografie. Die verscheen in 2008 onder de titel: Being a Scot.

Connery had ook een connectie met Nederland. In Griekenland had hij een villa naast die van koning Willem-Alexander, met wie hij een helikopterplatform deelde.