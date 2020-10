Man (89) rijdt zestig jaar zonder rijbewijs

De politie heeft gisteravond in Waalwijk een 89-jarige automobilist van de weg gehaald. De man viel op omdat hij heel langzaam reed en daardoor gevaarlijke situaties op de doorgaande weg veroorzaakte.

De man vertelde direct aan de politieagent dat hij al zestig jaar geen rijbewijs had, meldt Omroep Brabant. Bij verificatie door de politie bleek die informatie te koppen.

De politie heeft de man, inwoner van Sprang-Capelle, niet bekeurd. In plaats daarvan is familie gevraagd zich over hem te ontfermen.