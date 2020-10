BBC: Bond-legende Sean Connery (90) overleden

Acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt de BBC. Hij werd vooral bekend van de James Bond-films.

Connery kroop niet alleen meerdere keren in de huid van de spion James Bond, maar speelde ook rollen in films als The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade en The Untouchables. Voor zijn rol in die laatste film kreeg hij een Oscar. In 2006 kondigde hij zijn pensioen aan.

De Schot won behalve de Academy Award ook twee Bafta's en drie Golden Globes voor zijn acteerprestaties. In 2000 werd hij door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Sindsdien droeg hij de titel Sir.