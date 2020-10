Reclamegoeroe Giep Franzen (88) overleden

Reclamemaker Giep Franzen is op 88-jarige leeftijd overleden, blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad. "Giep was nog niet klaar met het leven, het leven heeft anders beslist", laten zijn familie en vrienden weten.

Franzen wordt gezien als de nestor van de reclamewereld in Nederland. Aan het begin van het nieuwe millennium riepen zijn vakgenoten hem zelfs uit tot Reclameman van de Eeuw.

Al enkele jaren werkzaam in het vak richtte hij in 1962 samen met Nico Hey en Martin Veltman een eigen bureau op: FHV. Al snel werd dat het toonaangevende bureau in het land. Ze deden de campagnes van grote bedrijven als Albert Heijn en Heineken. Franzen bedacht volgens Trouw de slogan "Thuis, waar je Douwe Egberts drinkt".

Reclamegenie

In 1970 kocht de Amerikaanse branchegenoot BBDO zich in bij FHV. Tot ver in de jaren 90 was het gefuseerde reclamebureau FHV/BBDO zo dominant in Nederland dat het volgens vakblad Adformatie de bijnaam "het ministerie van reclame" had. De jaaromzet liep in de honderden miljoenen.

"Internationaal erkend als reclamegenie en door vriend en vijand beschouwd als een briljant manager van een grote bureau-organisatie", typeerde De Telegraaf Franzen in zijn hoogtijdagen, midden jaren 80. De krant plaatste hem "op de top van de apenrots" in de Nederlandse reclamewereld.

Na zijn vertrek bij FHV ging Franzen lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1990 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Commerciële Communicatie. Hij was erg geïnteresseerd in de theorieën achter reclame en richtte daarom midden jaren 90 de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie op.