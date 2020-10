Personeel gevraagd! Overbelaste zorg zoekt hulp vanuit alle hoeken

Vraag neemt toe

In het voorjaar zijn meerdere initiatieven opgestart om extra personeel te werven. Via Extra Handen voor de zorg worden oud-verpleegkundigen en anderen met een zorgachtergrond geworven. "Sinds begin oktober neemt de vraag naar deze mensen weer sterk toe", zegt Arjan Huijsmans van Extra handen voor de zorg.

Op dit moment is de vraag groter dan het aanbod. Huijsmans: "De druk zit nu heel erg op de ouderenzorg." Extra Handen roept nu ook werkgevers buiten de zorg op om in hun personeelsbestand actief op zoek te gaan naar medewerkers met een zorgachtergrond en hen te wijzen op de mogelijkheid om een paar dagen per week bij te springen in een verpleeghuis of ziekenhuis.

Huijsmans: "In bijna alle branches werken wel mensen met een zorgachtergrond. We vragen echt niet aan scholen om in het personeelsbestand te kijken, eerder denken we aan oud-zorgmedewerkers die nu bijvoorbeeld in de reisbranche werken of de horeca."

Via de Nationale Zorgklas zijn sinds mei zo'n 2000 mensen aan de slag gegaan. "Maar het aantal aanmeldingen loopt terug, terwijl nu de nood hoger is dan tijdens de eerste coronagolf", vertelt Olfert Koning van Actiz. Marlies van Hal denkt erover zich tijdens de kerstvakantie opnieuw te melden bij het Wereldhuis om het zorgpersoneel te ondersteunen bij het werk.