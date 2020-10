Zeven landen sluiten grens voor Nederlands pluimvee na geval vogelgriep

Zuid-Afrika, Algerije, Vietnam, Zuid-Korea, Kosovo, Bosnië en Macedonië hebben per direct hun grenzen gesloten voor kipproducten uit Nederland. Cuba gaat dat waarschijnlijk doen. Dat gebeurt nadat gisteren op een kippenbedrijf in de Gelderse plaats Altforst vogelgriep is vastgesteld.

Gert-Jan Oplaat van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie was er al bang voor dat de uitbraak grote gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse export. "Er zijn altijd landen die direct de grenzen voor ons op slot doen." Hij berekent de exportschade nu al op zo'n 100 miljoen euro.

Officieel mogen producten van buiten de afgesloten zone rondom Altforst (van 10 kilometer) nog worden geëxporteerd, maar bepaalde landen willen geen enkel risico lopen. "Landen als Servië en Oekraïne bijvoorbeeld accepteren dat er in ons land een zone dichtgaat. Zij accepteren dus bijvoorbeeld kippen die in Friesland zijn verwerkt. Maar andere landen zeggen: Nederland is zó klein, we willen helemaal niks meer hebben."

Naar genoemde landen worden vooral de kippenvleugels en looppootjes geëxporteerd. Oplaat: "Die eten wij niet. Wij zijn vooral filet-eters, maar in landen als Vietnam en Zuid-Korea zijn die pootjes een delicatesse."

Boerderij ligt geïsoleerd

Vanochtend om 07.00 uur is in Altforst begonnen met het ruimen van de 36.000 inmiddels dode kippen. "Daarna wordt alles gereinigd en ligt het bedrijf twee maanden stil", zegt woordvoerder Benno Bruggink van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. "Na die twee maanden mogen er weer nieuwe kippen worden aangevoerd."

Tot vanmiddag waren er geen nieuwe meldingen van besmettingen. Bruggink: "We hebben geluk dat de getroffen boerderij nogal geïsoleerd ligt. In de omgeving van een kilometer zit verder niks, dus het virus moet hard werken om ergens anders schade aan te richting. In Barneveld - met heel veel bedrijven bij elkaar - zou het een ander verhaal zijn."

Voor pluimveehouders in een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod. Bedrijven in een straal van drie kilometer worden gecontroleerd op vogelgriep.

Het getroffen bedrijf in Altforst was vanmiddag niet telefonisch bereikbaar.