Aardbeving van 6,7 in Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije

In de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije is een aardbeving geweest. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos en de beving had een kracht van 6,7.

De burgemeester van de Turkse kustplaats Izmir zegt dat de schade daar groot is. Tegen CNN Türk zegt hij dat zeker twintig gebouwen zijn ingestort. Boven de stad zijn rookpluimen te zien.

Op beelden uit Izmir is in de achtergrond te zien dat een gebouw instort: