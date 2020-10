Mbo-college in Heerlen ontruimd na melding gewapend persoon

Het Vista College in Heerlen is vanochtend uit voorzorg ontruimd na een melding dat er iemand met een wapen zou rondlopen. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt.

De school kreeg rond 10.00 uur een anonieme melding binnen dat een leerling een wapen op zak zou hebben. De politie ontruimde de school daarop in overleg met het schoolbestuur en startte een grootschalig onderzoek. Daarbij is niemand aangetroffen in de school.

De identiteit van de verdachte was al wel bekend. Uiteindelijk kon de politie de man arresteren nadat hij met een verslaggever van 1Limburg had afgesproken in de buurt van de school om zijn verhaal te doen. De verslaggever was met hem in contact gekomen via vrienden.

Uit onderzoek moet nog blijken of de 19-jarige man daadwerkelijk met een of meerdere wapens in de school is geweest. Volgens de melder, een jonge vrouw die de verdachte persoonlijk zou kennen, had hij wapens en pepperspray bij zich. "Spullen die je als school niet in je gebouw wil hebben", zegt een woordvoerder van de school tegen 1Limburg.