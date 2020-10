'Tabaksfabrikanten sluizen miljarden door Nederland'

De vier grootste tabaksbedrijven ter wereld sluizen jaarlijks miljarden door Nederland om belasting te ontwijken. Dat is de conclusie van journalistencollectief The Investigative Desk, waar NRC over schrijft.

De bedrijven waar het om gaat zijn British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco en Imperial Brands. De journalisten keken naar financiële transacties in de periode 2010-2019.

De tabaksfabrikanten zouden Nederlandse brievenbusfirma's gebruiken als doorvoerhaven voor een deel van hun buitenlandse inkomsten. Jaarlijks gaat het volgens de onderzoeksjournalisten om zeker 7,5 miljard euro aan dividend, rente en royalty's.

De tabaksfabrikanten willen tegenover NRC niet inhoudelijk reageren op vragen over hun financiële beleid. In een reactie zeggen ze zich in elk land te houden aan de wet- en regelgeving.

In Nederland loopt een rechtszaak tegen British American Tobacco, wegens het vermeend wegsluizen van 4 miljard euro rente door Nederland zonder dat daar belasting over is betaald. De fiscus eist 1,2 miljard euro van de tabaksgigant.

Vorig jaar stemde het Europees Parlement in met een resolutie met de boodschap dat Nederland een belastingparadijs is. Staatssecretaris Snel ontkende dat destijds.