Zeker 140 migranten verdronken voor de kust van Senegal

Voor de kust van Senegal zijn zaterdag zeker 140 migranten verdronken. Op een boot die met 200 mensen op weg was naar de Canarische Eilanden brak brand uit, zegt de VN-migrantenorganisatie IOM. Daarna sloeg hij om.

59 mensen zouden zijn gered. Volgens de IOM is dit het dodelijkste ongeluk met een migrantenschip dit jaar.

Gevaarlijke overtocht

De afstand tussen Senegal en de Canarische Eilanden, die bij Spanje horen, is zo'n 1400 kilometer. Het gebeurt vaak dat migranten uit West-Afrika de eilanden proberen te bereiken. Met name de afgelopen weken is het aantal pogingen toegenomen.

De overtocht is gevaarlijk. Volgens de IOM zijn dit jaar 414 mensen verdronken.