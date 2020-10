Frankrijk opnieuw doelwit van aanslagen, 'land in oog van de storm'

Frankrijk als doelwit van een nieuwe jihad. Dat gevoel leeft bij veel Fransen nu er in korte tijd alweer een aanslag is gepleegd. In de basiliek Notre-Dame van Nice vermoordde een terrorist vanochtend drie mensen. De Franse premier heeft de hoogste alarmfase afgekondigd. Sommige kerken sluiten hun deuren uit angst voor meer aanslagen.

Het heeft allemaal grote impact in Frankrijk, zegt correspondent Frank Renout. "Doorgewinterde tv-presentatoren met een brok in de keel die zeggen dat het nu wel wat veel wordt. Opnieuw een aanslag, twee weken na de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty. Nu is de maat wel vol voor veel Fransen. En het zijn twee heel beladen doelwitten, eerst bij een school en nu in een kerk."

Dreigement al-Qaida

De man die de aanslag pleegde, ligt gewond in het ziekenhuis. Waarom hij juist de kerk in Nice uitzocht, is nog onduidelijk. Wel was bij de Franse overheid bekend dat er een nieuwe dreiging bestond voor religieuze gebouwen. Afgelopen zondag plaatste Thabat, het officieuze persagentschap van al-Qaida, een oproep om aanslagen te plegen in Frankrijk. Volgens Le Point onder meer vanwege de Mohammed-cartoons van Charlie Hebdo en politieacties in Franse moskeeën.

Le Point schrijft verder dat het hoofd van de nationale politie een bericht stuurde naar de regionale bestuurders, Daarin waarschuwde hij dat gebedshuizen mogelijk een doelwit waren in aanloop naar de katholieke feestdag Allerzielen, op 2 november. Ook moskeeën met gematigde imams zouden gevaar lopen. De veiligheidsdiensten moesten vooral waakzaam zijn bij religieuze bijeenkomsten.

Het lijkt misschien stil rond al-Qaida. Maar het is nog steeds een actieve organisatie, zegt Alexander von Rosenbach, directeur van het internationale centrum voor contraterrorisme in Den Haag. "Ze zijn goed georganiseerd. Niet zozeer in het Westen, maar wel in West-Afrika, in landen als Mali en Niger. Daar zijn ze nog steeds erg actief en plegen ze dodelijk geweld."