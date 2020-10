Van nauwelijks maatregelen tot lockdown, zo strijdt Europa tegen corona

In Frankrijk gaat in de nacht van donderdag op vrijdag een zogenoemde 'lockdown light' in. Fransen mogen vanaf dan in principe de straat niet meer op. "Doe je dat toch dan moet je een speciaal document op zak hebben", vertelt correspondent Frank Renout. Reizen door het land is beperkt. Je mag alleen in je eigen regio blijven, familie thuis ontvangen is verboden en winkels moeten dicht. Daarnaast worden de Fransen opgeroepen thuis te werken waar mogelijk, 1 meter afstand te houden en zijn in veel steden mondkapjes op straat verplicht.

Wel zijn er meer uitzonderingen dan bij de maatregelen in het voorjaar. "Scholen blijven open en sommige beroepsgroepen mogen wel gewoon naar hun werk, bijvoorbeeld in fabrieken of boerderijen" vertelt Renout. Ook is bezoek toegestaan aan verpleeg- en bejaardenhuizen.

"Tot nu toe hebben de Fransen redelijk gedwee gevolgd wat de Franse regering ze vroeg te doen", vertelt Renout. "Uit peilingen blijkt dat een groot deel van de Fransen tot nu toe achter de maatregelen van de regering staat".

Semi-lockdown in Italië