Nieuwe helpdesk geeft antwoord op vragen over klimaat

Kunnen we het klimaatprobleem oplossen met kernenergie? Waarom wordt er nooit aandacht besteed aan de CO2 die in ieders adem zit? Kan ons gasnetwerk omgebouwd worden voor waterstof? Het zijn een aantal vragen waar een nieuwe Klimaat Helpdesk antwoord op geeft. Deze helpdesk van onder meer het collectief van wetenschappers Scientists for Future gaat vandaag officieel van start.

"Wij denken dat er een behoefte is aan onafhankelijke wetenschappelijke informatie. Informatie die eenvoudig wordt uitgelegd", zegt Erik van Sebille, klimaatwetenschapper van de universiteit Utrecht en betrokken bij de helpdesk. "Binnen de wetenschap is de consensus groot, maar daarbuiten wordt voortdurend weer gediscussieerd over wetenschappelijke feiten. We hopen hiermee te bereiken dat we het ook in de maatschappij en politiek eens kunnen worden over de wetenschap."

Daarmee komt er ruimte voor waar de discussie volgens wetenschappers wél over moet gaan: de keuzes die gemaakt worden om het klimaatprobleem op te lossen. De website is enigszins te vergelijken met Thuisarts.nl, waar mensen terechtkunnen voor medische vragen. "Maar bij onze helpdesk willen we nadrukkelijk ook de bronnen vermelden, zodat iedereen kan zien waar de informatie op is gebaseerd."

Geen snelle antwoorden

Iedereen kan vragen stellen aan de helpdesk, maar hij is in de eerste plaats voor scholieren en docenten. Bij het beantwoorden van de vragen wordt de wetenschappelijke methode van peer review gebruikt. Dat wil zeggen dat andere deskundigen het antwoord controleren.

"Op het moment dat je een vraag instuurt, kan het een paar weken duren voordat je antwoord krijgt", legt Van Sebille uit. Dat komt omdat voor het beantwoorden van de vraag gezocht wordt naar een expert, die zelf onderzoek heeft gedaan op dat terrein en erover heeft gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. "En als dat gebeurd is, laten we er ook nog een paar andere onafhankelijke experts naar kijken. Zodat we zeker weten dat het echte onafhankelijke informatie is."

Klimaatstaken

Bij het initiatief zijn nu vooral wetenschappers van de Universiteit Utrecht betrokken. Maar ze hopen dat ook andere universiteiten en kennisinstellingen gaan meedoen. Op de website zijn nu al de eerste vragen beantwoord. Ook andere disciplines worden erbij betrokken. Zo geeft een jurist antwoord op de vraag of klimaatstaken eigenlijk wel mag en geeft energie-expert Anne-Jo Visser van de gemeente Utrecht antwoord op de vraag wat mensen zelf kunnen doen.

"Veel mensen maken zich zorgen over het klimaat", vertelt zij, "maar ze vinden het lastig om te bedenken wat ze zelf kunnen doen." Volgens Visser zijn dat vooral drie dingen: energie besparen, maatregelen nemen aan je huis zoals isolatie en je gedrag aanpassen, zoals anders reizen.

"Een aantal dingen weten mensen wel. Meer dan 80 procent koopt inmiddels een elektrische kookplaat, als ze toe zijn aan een nieuwe. Maar isolatie van je huis, bijvoorbeeld van het dak, levert meer op. Dat is alleen wat minder leuk om aan je buren te laten zien. Alle isolatie tezamen, van dak, muur en vloer, is echt een grotere CO2-bespaarder dan de overstap naar elektrisch koken."