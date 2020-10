ABP verkocht ruim 40 procent van aandelen in Shell

Organisaties als Greenpeace en Milieudefensie roepen pensioenfondsen al jaren steeds luider op om beleggingen in oliebedrijven te verkopen. Daar wordt tot nu toe afhoudend op gereageerd. De pensioenfondsen en andere grote beleggers worden wel steeds kritischer, maar de meeste blijven liever als aandeelhouder in gesprek om zo invloed uit te oefenen, zeggen ze.

Het is de vraag in hoeverre de beslissing van ABP om een flink deel van de Shell-aandelen te verkopen in dat opzicht een draai is. Het verkocht de afgelopen tijd ook aandelen van andere grote oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron, maar dan in (veel) mindere mate. Van BP en Total kocht ABP in het eerste half jaar van 2020 juist wat bij.

"Wij zijn actieve beleggers", zegt Khoenkhoen. "Juist als de markt beweeglijk is komt het voor dat we aan- en verkopen doen." Dat Shell er tussen de andere grote oliemaatschappijen uit springt, is een gevolg van afwegingen die de beleggers van ABP maken, zegt de woordvoerder.

Waarom?

Of de forse dividendverlaging van Shell in april specifiek een rol heeft gespeeld, kan de woordvoerder niet zeggen. Shell kondigde in die maand als eerste grote oliebedrijf een grote dividendverlaging aan. Andere grote oliebedrijven deden dat pas in de afgelopen maanden, of nog niet.

"Onze beleggers maken hun afwegingen in een vierkant. Dan gaat het om kosten, risico, rendement en duurzaamheid", zegt Khoenkhoen. "Als een bedrijf dividend verlaagt, dan gaan we daarmee in gesprek. Dan kunnen we zeggen: we gaan mee in die afweging, we willen niet dat bedrijven omvallen."

Nieuwe strategie Shell

Shell kondigde vandaag aan vanaf nu een kwart van de investeringen in de hernieuwbare tak van het bedrijf te steken. "Dat is meer dan een verdubbeling. Normaal geven we zo'n 11 procent uit aan dat deel van het bedrijf", zei ceo Ben van Beurden in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Komend jaar komt het neer op zo'n 5 miljard dollar dat wordt gestoken in onder meer duurzame elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen, maar ook in de marketing hiervan. Begin volgend jaar presenteert Shell nadere details.

"Wij zien graag dat bedrijven, en juist ook oliebedrijven, opschuiven van fossiel naar hernieuwbaar", reageert Khoenkhoen. "Shell heeft als eerste stappen gezet en we zien dat dat gevolgd wordt. Wij hopen dat al die bedrijven gaan volgen en dat de stappen steeds verder gaan. Zoals we ons eigen beleid ook aanscherpen. Het kan alleen niet van de ene op de andere dag."