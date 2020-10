ECB kijkt tot december de kat nog uit de boom

Hoewel de economie in de eurolanden nog zeker niet draait als gewenst, neemt de Europese Centrale Bank geen extra maatregelen om de economie aan te zwengelen. Wel hint de ECB op verdere ingrepen in december.

ECB-president Christine Lagarde zegt dat de centrale bank de situatie in de Eurozone komende weken nauwgezet in de gaten zal houden, van wisselkoersen tot de vooruitgang bij de ontwikkeling van een coronavaccin.

Met verder oplopende besmettingsaantallen en lockdownmaatregelen in veel landen zijn de vooruitzichten niet heel rooskleurig. De laatste cijfers wijzen erop dat we zware laatste maanden van het jaar tegemoetgaan, aldus Lagarde. Om in ECB-termen te spreken: "De risico's zijn neerwaarts gekanteld."

Meer in het vat

In december zullen er nieuwe ramingen komen voor de eurozone in het komende jaar. Op basis van alle informatie die tegen die tijd beschikbaar zal zijn, wil de ECB dan opnieuw afwegen wat er nodig is om het belangrijkste doel te bereiken: de inflatie opkrikken richting de 2 procent.

De verwachting is dat de centrale bank dan wel extra maatregelen zal treffen, want het gaat nog steeds niet hard genoeg. Een zekere mate van inflatie is heel belangrijk voor de economie en een teken dat die goed draait. Als geld een klein beetje minder waard wordt en producten en diensten duurder worden, betekent het bijvoorbeeld dat er voldoende vraag naar is en dan zullen mensen hun geld sneller uitgeven.

Euro wordt meer waard

Het omgekeerde is nu het geval: in de eurolanden is al enige maanden sprake van een negatieve inflatie van 0,3 procent, deflatie dus. Dat betekent dat een euro steeds iets meer waard wordt. Misschien fijn in de supermarkt, maar het wijst erop dat de economie niet goed draait.

Het kan betekenen dat er te weinig vraag is naar goederen en diensten, en het zorgt er ook voor dat onze toch al niet geringe schulden duurder worden. Een euro die eerder geleend is, moet nu immers met een euro die meer waard is worden terugbetaald. Bovendien geven mensen minder snel geld uit als ze weten dat ze er over een paar maanden meer voor kunnen kopen. Dan valt de economie stil.

Het is niet zo dat de ECB nu stilzit. De centrale bank heeft in reactie op de pandemie al een enorm programma opgetuigd waarbij er maandelijks miljarden in de economie gepompt worden. Dat zal tot in het komende jaar blijven doorgaan. Ook zijn de rentetarieven waartegen banken geld kunnen lenen en stallen nog steeds extreem laag.