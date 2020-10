Labour schorst oud-leider Corbyn om reactie op antisemitisme-onderzoek

De Britse Labourpartij heeft oud-leider Jeremy Corbyn geschorst naar aanleiding van zijn reactie op een rapport over antisemitisme in de partij onder zijn leiderschap. In het rapport staat dat Labour onvergeeflijke fouten heeft gemaakt door een gebrek aan bereidheid om antisemitisme te bestrijden.

Corbyn zei dat hij betreurde dat hij te laat tot het besef was gekomen hoe groot het probleem was en dat de partij daardoor te laat heeft gereageerd, maar hij zei erbij dat het door de media en door zijn tegenstanders groter is gemaakt dan het was. Ook was de mate van antisemitisme in de partij volgens hem "schromelijk overschat".

Hij weigerde naderhand deze beschuldiging in te trekken. De partij heeft hem daarna op non-actief gezet. Er wordt een onderzoek ingesteld, staat in een verklaring van Labour.

Intimidatie en discriminatie

Aanhoudende klachten over antisemitisme binnen de partij en kritiek op de manier waarop Corbyn daarmee omging waren in mei vorig jaar aanleiding tot het onderzoek van de Equality and Human Rights Commission. "Hij heeft het gebagatelliseerd", zegt de commissie volgens correspondent Tim de Wit.

De commissie kwam tot de conclusie dat er onder leiding van Corbyn sprake was van intimidatie en discriminatie van Joodse partijleden. De manier waarop de grootste Britse oppositiepartij met deze klachten omging kan niet door de beugel.

"Iedereen die niet erkent hoe groot het probleem en de gevolgen ervan zijn, hoort niet in onze partij", zegt Corbyns opvolger Keir Starmer. Hij wil dit kwaad naar eigen zeggen "met wortel en tak uitroeien" en de cultuur binnen de partij veranderen.