Amber Alert voor vermiste Celine van Es (15)

De politie heeft een Amber Alert verspreid vanwege de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. De politie vreest dat ze in levensgevaar is en "mogelijk in zorgwekkend gezelschap" verkeert.

Het meisje is voor het laatst gezien in de Schoolstraat in Berghem, dat bij Oss ligt. Volgens de politie is ze door een onbekende man bij haar woning opgepikt, en reden ze weg in een geel-groene Kia Picanto.

Mensen kunnen voor tips bellen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.