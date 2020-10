'Nationale krachtsinspanning' moet Kerst voor Duitsers redden

Merkel wees erop dat het aantal besmettingen de laatste tijd weer oploopt. In Duitsland werden vandaag 14.964 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is overigens, in verhouding met het aantal inwoners, nog altijd weinig in vergelijking met buurlanden.

Ook recreatieve activiteiten zoals dagtripjes worden in november afgeraden; hotelovernachtingen mogen alleen nog als die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld werk of in noodgevallen. Er mogen buiten nog maximaal mensen van twee huishoudens bij elkaar komen, tot tien personen. Scholen en kinderopvang blijven wel open. De autoriteiten zien een schoolsluiting als "een laatste redmiddel".

"Het is volkomen duidelijk dat we nu moeten handelen", zei Merkel. Ze sprak van een zware dag en zei te beseffen dat veel wordt gevraagd van de bevolking. Maar zonder ingrijpen dreigt volgens Merkel een gezondheidscrisis, waarbij de zorg het niet meer aankan.