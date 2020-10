Douane onderschept voor 107 miljoen euro aan cocaïne in Rotterdamse haven

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane 1435 kilo cocaïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 107 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in een container op een zeeschip dat gisteren aankwam vanuit Colombia. De container was geladen met cacao, bestemd voor een bedrijf in Antwerpen. Dat bedrijf heeft niets met de smokkel te maken, meldt Rijnmond.

De douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoeken de zaak. De drugs zijn inmiddels vernietigd.