Klachten over reclame tijdschrift Gezond Verstand in Ster-blok NOS Radio 1 Journaal

Inmiddels zijn er dus klachten binnengekomen: bij de NOS, bij de Ster en bij de Reclame Code Commissie. Als een reclame in strijd is met de wet, met de goede smaak en het fatsoen of als de boodschap misleidend is, kan die worden geschrapt.

Persvrijheid

Wat betreft dat laatste punt is er veel kritiek op het blad. Zo noemde GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders de verhalen die erin staan "stemmingmakerij, terwijl we solidariteit nodig hebben". D66-Kamerlid Kees Verhoeven vroeg zich af of het een aanvulling is in een pluriform medialandschap, of voeding geeft aan complotten en bijdraagt aan instabiliteit.

Denker des Vaderlands Daan Rovers zei in het NOS Radio 1 Journaal: "Persvrijheid betekent dat je mag drukken en verspreiden wat je wilt. Dus het is belangrijk dat dit bestaat in een democratie. Er is maar een reden om in te grijpen: als de stabiliteit in een land in gevaar is."