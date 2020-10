Kuipers: ziekenhuisopnames zitten op de lijn van het slechtste scenario

Het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten zit nog altijd op de lijn van het somberste vooruitzicht. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in een briefing over het coronavirus aan Tweede Kamerleden.

Er is volgens hem nog geen afvlakking te zien van de groei van het aantal nieuwe patiënten. Het aantal bezette IC-bedden neemt zelfs iets sneller toe dan in het zwartste scenario. Gisteren lagen er 1829 mensen met corona op de verpleegafdelingen en 529 op de intensive care.

Vandaag is het twee weken na de zogeheten gedeeltelijke lockdown, die op 13 oktober door het kabinet werd afgekondigd. Kuipers zei dat we moeten hopen dat het besmettingsgetal R inmiddels onder de 1 zit. In dat geval is de piek van coronapatiënten op de verpleegafdelingen komende week al te zien.

Mocht de R ondanks de maatregelen nog boven de 1 zitten, dan verwacht Kuipers die piek pas op zijn vroegst in de week van 17 november. Op 9 oktober (de meest recente datum) stond het besmettingsgetal op 1,16 met een marge van tussen de 1,13 en 1,18.

Scherp aan de wind zeilen

"Wat we nu doen is heel erg scherp aan de wind zeilen", zei Kuipers. "We moeten die afbuiging nu wel zien, anders gaan we naar een scenario waarbij je alleen nog acute zorg doet. Dat hebben we in april even gedaan en dat wil je echt niet nog een keer. Ziekenhuismedewerkers zijn op zich zeer professioneel, maar het is een enorme belasting."

Als maatregelen geen effect blijken te hebben, dan liggen er begin december bijna 6000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie bijna 1600 op de IC. Dat is veel meer dan bij het dieptepunt in het voorjaar, toen 4500 coronapatiënten waren opgenomen in het ziekenhuis.

Van Dissel: afvlakking is duidelijk te zien

Jaap van Dissel van het RIVM zei in de briefing dat er duidelijk sprake is van een afvlakking van het aantal besmettingen. Hij vindt het te vroeg om te spreken van een daling.