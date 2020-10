Rob Jetten trekt grens: geen actievoerders aan huis graag

D66-fractievoorzitter Rob Jetten roept actiegroepen op Facebook op om politici niet thuis te benaderen. Hij zegt met iedereen altijd, waar dan ook het gesprek aan te willen gaan. Maar niet thuis. Daar ligt wat hem betreft de grens.

Jetten, die thuis zit omdat hij positief getest is op het coronavirus, schrijft dat hij gisteravond vijf mannen van de boerenprotestorganisatie Farmers Defence Force aan de voordeur kreeg. Ze kwamen een voedselpakket brengen, waarmee de D66'er zijn quarantainetijd kon doorkomen.

"Er was geen sprake van een dreigende sfeer", schrijft hij. "Verre van dat. Deze boeren hadden geen kwaad in de zin", zegt Jetten. "Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind hoe aardig het gebaar ook bedoeld is dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken."