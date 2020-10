Coronaweek in grafieken: in vier provincies is de daling ingezet

De situatie in Nederland is niet uniek. In bijna heel Europa loopt het aantal besmettingen op, maar weinig landen hebben relatief meer besmettingen dan Nederland (54 per 100.000 inwoners). Twee landen vallen op: in Tsjechië (116 per 100.000 inwoners) en België (110 besmettingen per 100.000 inwoners) is de situatie nog zorgelijker.

Duitsland lijkt een maand achter te lopen op Nederland en ook in Italië is de lijn naar boven weer ingezet. In Spanje en Denemarken leek er een kentering te zijn, maar neemt het aantal besmettingen inmiddels ook weer toe.

