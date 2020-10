10.315 nieuwe coronabesmettingen, bijna net zo veel als gisteren

Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.315 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 31 minder dan gisteren.

In een week tijd zijn er 67.543 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 55.552. Dat is een toename van 22 procent. Vorige week was de toename 27 procent.