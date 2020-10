Tbs met dwangverpleging voor man die echtpaar doodstak in bioscoop Groningen

De rechtbank heeft de man die een jaar geleden een echtpaar doodstak in een bioscoop in Groningen tbs met dwangverpleging opgelegd wegens dubbele doodslag. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens de rechtbank was de 34-jarige Ergün S. tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar en kan hij daarom niet verantwoordelijk gehouden worden voor de dood van het echtpaar van 55 en 56 jaar, meldt RTV Noord. De rechtbank volgt daarmee het advies van het Pieter Baan Centrum. Dat concludeerde dat de man lijdt aan een schizofrene stoornis en dat hij tot zijn daad kwam in een psychose.

Ergün S. had al maanden zijn medicijnen niet geslikt, wel nam hij drugs. Hij heeft in de rechtbank verklaard zich niets van het misdrijf te kunnen herinneren. Hij heeft wel de beelden van de gebeurtenis gezien en ontkent niet dat hij het echtpaar heeft omgebracht.