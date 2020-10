Kabinet en Tweede Kamer herdenken vermoorde Franse leraar Samuel Paty

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben de vermoorde Franse leraar Samuel Paty herdacht. De Franse ambassadeur was daarbij in de Kamer aanwezig. Paty werd onthoofd door een extremistische moslim omdat hij in een van zijn geschiedenislessen cartoons van de profeet Mohammed had laten zien.

Kamervoorzitter Arib beschreef het belang dat Paty hechtte aan zijn lessen over de open samenleving. "We kennen allemaal zo'n leraar die je de ogen opent en waar je veel van leert. Zij helpen jongen mensen spelenderwijs leren over de samenleving, over vrijheid van meningsuiting, respect voor minderheden, vrijheid van religie." zei Arib.

"Paty vond het belangrijk spotprenten te tonen omdat die de kern van zijn les over burgerschap raakten, niet wetende dat het zijn dood zou betekenen. Hij zou zijn geliefde nooit meer in de armen kunnen nemen, zijn zoontje van vijf niet kunnen zien opgroeien."

Cordon om leraren

Arib roept iedereen op als een cordon om leraren heen te gaan staan en niet te buigen voor terreur. Ook premier Rutte sprak namens de samenleving "onvoorwaardelijke steun" uit voor alle scholen en leraren "in het belangrijke werk dat zij doen."

Rutte zei dat ook in het Nederlandse onderwijs de vrijheid onder druk kan staan. Hij gaf het voorbeeld van een leraar die na de moord les zou willen geven over spotprenten, maar dat eigenlijk niet goed durft. Rutte: "In onze scholen zal nooit plaats zijn voor zelfcensuur of taboes."

Arib en Rutte spraken hun medeleven en steun uit voor de Franse bevolking. "Met ons hart en onze gedachten zijn we bij zijn zoontje, familie en vrienden, maar ook bij het Franse volk", zei Rutte.

De premier sprak namens Tweede Kamer en kabinet zijn onvoorwaardelijke steun aan leraren uit: