'Zwaarbewapende man opgepakt bij Brussels politiebureau'

De politie van Brussel heeft gisteravond een zwaarbewapende man opgepakt, meldt het Vlaamse Nieuwsblad. Hij hing rond bij het politiebureau aan de Kolenmarkt in het centrum van de Belgische hoofdstad, vlak bij de Grote Markt.

Volgens de krant spraken agenten hem aan en vonden ze daarna in zijn rugzak munitie, een grote bijl, verschillende messen en een machete. Ook zou zijn broek bebloed zijn geweest.

Het Nieuwsblad schrijft dat vervolgens bij een huiszoeking bij de 43-jarige man, John C., in de Brusselse wijk Schaarbeek geladen vuurwapens zijn gevonden. De politie zou er rekening mee houden dat hij een aanslag wilde plegen of voorbereiden en dat hij de politie als doelwit had.

De Brusselse politie wil dat tegenover de NOS niet bevestigen. De Belgische Justitie doet de woordvoering erover, maar zegt nog bezig te zijn om informatie te verzamelen. Vanmiddag wordt er meer bekendgemaakt.