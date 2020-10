Opwinding onder vogelaars: voor het eerst zeldzame zwartkopzanger op Texel

Grote opwinding onder vogelaars: voor het eerst is in Nederland namelijk een zwartkopzanger gespot. De vogel is normaal alleen in Noord- en Zuid-Amerika te zien, maar werd zondag op Texel voor het eerst gespot door vogelaar Han Zevenhuizen. "Dat me dit nu overkomt, is fantastisch."

Volgens de vogelkenner is de kans dat dit gebeurt echt heel klein. Zondagochtend werd hij door zijn echtgenoot op pad gestuurd voor een boodschap, maar de winkel was nog niet open. "En dus had ik een paar minuten over", vertelt Zevenhuizen in het NOS Radio 1 Journaal.

"Ik kreeg echt een brainfreeze toen ik de vogel herkende. Je wilt toch checken of je het wel goed gezien hebt. Maar ik zag meteen dat het om deze vogel ging. Ik heb mijn camera gehaald en de vogel was er nog. Toen kon ik foto's maken en opgelucht ademhalen."

Windhoos

Maar hoe komt zo'n vogel uit Noord- en Zuid-Amerika nu op Texel terecht? "Hij is in feite weggeblazen", zegt de kenner. De vogel broedt normaal in het noordelijk Noord-Amerika en in delen van Canada. In het najaar trekt de vogel naar het zuiden en overwint dan in landen als Venezuela.

"Opmerkelijk is, dat deze vogel zijn broedgebied via de oostkust verlaat. Dan maakt hij een grote boog over de oceaan naar het zuiden. We weten dat het op die oceanen regelmatig stormt. En als zo'n vogeltje in zo'n windhoos komt, dan bestaat de kans dat 'ie wordt meegenomen in een windstroom en op een ander continent terechtkomt. Europa in dit geval."

Texel

Zevenhuizen komt al jaren naar Texel, ook om vogels te spotten. "Zo'n eiland is natuurlijk omringd door water. Vogels gebruiken dit als stopplek, om op te vetten en even uit te rusten en vervolgens weer door te gaan. Dat maakt Texel uniek."

Volgens Zevenbergen blijft de zwartkopzanger niet lang op het Waddeneiland. "Hier gaat zijn biologische klok weer aan en trekt hij verder naar het zuiden. Maar omdat het vrij slecht weer was, heeft de vogel geen goede omstandigheden voor een vogel om weg te trekken." Dus men heeft nog kans de vogel te spotten.

Coronavrij spotten

Het Noord-Hollands Dagblad meldt dat na de ontdekking van Zevenbergen veel vogelaars naar de vindplek zijn gekomen om de Amerikaanse vogel te bekijken. Enkele lokale vogelliefhebbers hebben volgens de krant in verband met de drukte en het risico op corona het initiatief genomen om steeds een groep van 28 personen tot de plek, een begraafplaats in De Cocksdorp, toe te laten. Iedereen mag een kwartier blijven.

Volgens lokale fotograaf René Pop was het er zondagmiddag erg druk. "Maandag werd het nog veel erger. De vogel is natuurlijk leuk, maar hij zat op de verkeerde plek. Het is te hopen voor de rust op de begraafplaats dat het snel voorbij is."