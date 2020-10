Piloot eerste 'all female flight' met pensioen: 'Als dat maar goed gaat'

Jennings, die opgeroeide op het eiland Saint Lucia in de Cariben, vloog 31 jaar in een Boeing 737 voor Transavia. Het is niet voor niks dat de vliegmaatschappij de eerste vrouwenvlucht graag overdeed.

De piloot is een mooi rolmodel en Transavia wil graag een voorbeeld zijn. "Want anders blijven meisjes denken dat de luchtvaart een mannenwereld is", zegt Transavia-woordvoerder Claudia Metz.

Nu is nog 9 procent van de piloten bij Transavia vrouw. "En het moeten er nog meer zijn", zegt Metz. Het blijft lastig om vrouwen binnen te krijgen. "Het begint bijvoorbeeld al bij kinderen informeren over wat er allemaal op een vliegveld speelt."

804.000 nieuwe piloten

De werving van (vrouwelijke) piloten stond de afgelopen tijd hoog op de agenda bij luchtvaartmaatschappijen, ook bij Transavia. Voor de coronacrisis groeide het aantal vliegreizen wereldwijd namelijk met zo'n 5 procent per jaar. Om aan die vraag tegemoet te komen, zouden er de komende twintig jaar 804.000 piloten bij moeten komen.

Maar voor gelijkheid in de cockpit is bereikt, is nog een lange weg te gaan. Nu nog is namelijk 5,3 procent van de piloten vrouw, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Vrouwelijke Piloten (ISWAP). En vanwege de coronacrisis, zag de organisatie het aantal vrouwelijke piloten dalen. Vermoed wordt dat het aantal de komende tijd nog verder afneemt.

Jennings wil er niet aan dat dat te maken heeft met discriminatie van vrouwen. "Zij zijn er de afgelopen jaren het laatst bijgekomen. En wie het kortst in dienst is, vliegt er als eerste uit. Het is vervelend, maar puur toeval."